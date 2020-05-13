Коронавирус на Ямале, последние новости на 14 мая 2020: больницы переоборудовали для больных с COVID-19

За сутки на Ямале подтвердили еще 49 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе выявлено 1360 заболевших COVID-19. В бессимптомной форме инфекция протекает у 982 человек, в легкой форме – у 233 человек. Выздоровели от коронавируса к этому часу 198 человек.

Прирост числа заболевших произошел за счет жителей населенных пунктов, где подтвержден 31 новый случай заболевания, а на месторождениях и производственных объектах ЯНАО -18.

В больницах Ямала создали дополнительные места для пациентов с коронавирусом. Число коек втрое превышает рекомендуемый норматив. В апреле в больницах Салехарда, Надыма, Ноябрьска и Нового Уренгоя завершились ремонт или переоборудование. Койки для «легких» больных созданы в непосредственной близости от отделений с интенсивной терапией, чтобы в случае ухудшения состояния пациента его можно было перевезти.

На Ямале 12 мая начался первый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии. С этого дня возобновляют работу магазины непродовольственных товаров, салоны красоты, массажные салоны, бани, сауны, ателье, химчистки и другие организации бытовых услуг.

Предприятия, которые вернутся к работе, должны соблюдать особые требования безопасности, а перед открытием предприниматели должны уведомить Роспотребнадзор.