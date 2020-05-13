На Ямале ввели новые правила работы салонов красоты и магазинов

На Ямале 12 мая начался первый этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. С этого дня возобновляют работу магазины непродовольственных товаров, салоны красоты, массажные салоны, бани, сауны, ателье, химчистки и другие организации бытовых услуг.

Предприятия, которые вернутся к работе, должны соблюдать особые требования безопасности, а перед открытием предприниматели должны уведомить Роспотребнадзор.

Сотрудников старше 65 лет и находящихся в группах риска (имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет или беременных) от работы пока придется отстранить. Предприятия должны быть обеспечить дезинфекцию рук при входе, бесконтактный контроль за температурой тела сотрудников, обеззараживание воздуха. Работники должны находиться в масках и перчатках. Очереди внутри организаций не допускаются.

Салоны красоты, парикмахерские, косметические и массажные салоны

Ежедневно перед открытием необходимо проводить генеральную уборку с дезинфекцией, дважды в день – влажную уборку. В помещении должен быть установлен обеззараживатель воздуха.

Клиентов разрешается принимать только по предварительной записи. В одном помещении (кабинете) можно принимать только одного посетителя. Интервал между посетителями должен составлять не менее 20 минут. После каждого клиента обязательны обработка и обеззараживание рабочего места и инструментов.

Магазины непродовольственных товаров

Возобновить работу могут магазины, площадь которых меньше 400 кв. метров и которые имеют отдельный вход с улицы. Работодателю необходимо обеспечить пятидневный запас защитных и дезинфицирующих средств. Каждый день перед открытием нужно проводить генеральную уборку с дезинфекцией, 2 раза в день – влажную уборку, каждые 2 часа – проветривать помещение.

Не должно быть превышено предельное количество человек в зале из расчета 1 человек на 4 кв. метра. Минимальная дистанция между покупателями – 1,5 метра. На пол необходимо нанести соответствующую разметку. Если на улице собирается очередь, расстояние между людьми должно быть не менее 1,5 м.

Бани, ателье, химчистки и другие организации бытовых услуг

Обязательно проведение генеральной уборки с дезинфекцией перед открытием и влажной уборки дважды в день. Клиенты принимаются только по предварительной записи. Интервал между посетителями 30 минут для бань и саун и 20 минут для остальных предприятий. Обслуживать разрешается строго по одному клиенту.