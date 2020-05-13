2020-05-13T12:16:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В больницах Ямала создали дополнительные места для пациентов с COVID

Число коек в двое превышает рекомендуемый норматив
Анна Полякова
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В больницах Ямала создали дополнительные места для пациентов с COVID Фото: yanao.ruВ больницах Ямала создали дополнительные места для пациентов с COVID Фото: yanao.ru
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Число коек для больных с коронавирусной инфекцией на Ямале увеличено до 800. Это втрое превышает рекомендуемый норматив, определенный для региона. В апреле в автономном округе завершились ремонт или переоборудование большинства больниц для лечения коронавируса. Именно это позволило увеличить число коек до 542. Ремонты проходили в больницах Салехарда, Надыма, Ноябрьска и Нового Уренгоя.

- Мы делаем так, чтобы люди с легким течением заболевания не занимали «тяжелые» койки, чтобы был резерв на случай необходимости, - рассказал глава региона Дмитрий Артюхов.

Одновременно «легкие» койки созданы в непосредственной близости от отделений с интенсивной терапией, чтобы в случае ухудшения состояния пациента его можно было перевезти.

Надымская ЦРБ уже за три дня открыла новое отделение для лечения пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. 100 дополнительных коек организовано в здании бывшего детского дома посёлка Аэропорт.

Работать в новом отделении будут прошедшие профессиональную переподготовку терапевты и средний медперсонал из стационара и поликлиники Надымской ЦРБ – около 30 человек. При ухудшении состояния больного, он будет сразу переведен в основное отделение ЦРБ Надыма. Палаты собраны по блокам, в каждом блоке - 3 палаты. Питание в одноразовой посуде будет доставляться в палаты.

В тарко-салинской ЦРБ подготовлено 60 коек для пациентов с коронавирусом. Резервный госпиталь развернут на базе акушерского отделения, которое временно переведено в здание хирургического стационара. Здание же роддома с сегодняшнего дня используется для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и с подозрением на заболевание.

Для пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии организованы реанимационные палаты с аппаратами ИВЛ. Тщательно продумана маршрутизация медицинских работников из карантинной зоны в чистую. На всех входах в резервный госпиталь размещены предупреждающие таблички с надписью «COVID-19! Карантин. Посторонним не входить».

На базе городской больницы Лабытнанги развернут инфекционный госпиталь на 77 коек для лечения пациентов с COVID-19 легкого течения, 20 коек из них - с кислородной поддержкой. Госпиталь развернут в отдельной части четырехэтажного здания стационара капитального исполнения с четким разделением на «чистую» зону и зону риска заражения. Отдельно организован блок для проживания медицинского и прочего персонала. В настоящее время в инфекционном госпитале пациентов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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