Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 мая 2020 года – 1360 человек

На Ямале подтверждено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в автономном округе выявлено 1360 заболевших COVID-19. Как сообщает Оперативный штаб ЯНАО, в бессимптомной форме инфекция протекает у 982 человек, в легкой форме – у 233 человек. Это 89% от всех заболевших. Выздоровели от коронавируса к этому часу 198 человек. Прирост числа заболевших в этот раз произошел за счет жителей населенных пунктов. Подтвержден 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией: в Салехарде - 14, в Новом Уренгое – 10, в Аксарке – 3, по 2 в Пангодах и Харпе.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтвержден 18 новых случаев заболевания COVID-19: в Пуровском районе – 10, в Салехарде –6, на предприятия в районе Нового Уренгоя и Надымского района – по одному.

Фото: оперативный штаб ЯНАО

Госпитализировано 257 пациентов с COVID-19. Состояние большинства из них - удовлетворительное или средней тяжести. 12 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 9 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечится 901 заболевший.

За минувшие сутки в ЯНАО отмечен значительный рост заболеваемости внебольничными пневмониями, зарегистрировано 39 случаев. У восьми заболевание сопровождается коронавирусной инфекцией.

В тринадцати лабораториях Ямала провели 69 279 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено 2 035 тестов.