На Ямале депутат, борясь с коронавирусом, обмотал детскую площадку пищевой пленкой

Депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев решил своими способами бороться с нарушителями режима повышенной готовности и самоизоляции. По его мнению, на призывы властей и умоляющие просьбы врачей сидеть дома мало кто обращает внимание. Северяне игнорируют замечания патрулей, регулярно проверяющих городские улицы на соблюдения правил.

Народный избранник взял в руки пищевую пленку и перемотал детскую игровую площадку в своем дворе в микрорайоне Богдана Кнунянца, чтобы дети не нарушали режим обязательной самоизоляции. Красноречивое видео он выложил на своей странице в Instagram. На нем видно, как депутат со своими единомышленниками «обработали» пленкой качели и лестницы на горки, а поверх обмотали стоп-лентой.

«Не смотря на режим самоизоляции, многие дети продолжают гулять. В своём дворе я закрыл детскую площадку, перемотав её сигнальной лентой и пищевой плёнкой. Если этот опыт окажется эффективным, то мы будем также закрывать и другие детские площадки», - пояснил Роман Арефьев.

Народный избранник также провёл с ребятами, которые гуляли в это время на улице, профилактическую беседу и попросил оставаться дома, беречь себя и своих близких.

Надо сказать, как и ожидалось, не все инициативу депутата приняли восторженно. Цитируя врачей, северяне заявляют, что без свежего воздуха детям тоже никак не обойтись.

«Последствия состояния здоровья малышей - страшные. Да и лично я не видела толпы детей на детских площадках: все в меру допустимого. Очень сомневаюсь, что сами родители допустят контакт с другими детьми», - пишет пользователь сети по ником n_dolgushka.

Одновременно горожане предлагают депутату проявить инициативу в другом направлении: поставить ящики с масками, перчатками и антисептиками перед входом на детские площадки.

Как сообщалось ранее, в майские праздники у сотрудников полиции и управления ГО и ЧС работы прибавилось. Во время рейдов горожанам напомнили о мерах предосторожности и вручали памятки.

За прошедшую неделю профилактическая беседа была проведена со 172 гражданами, находящимися на улице. С начала действия режима повышенной готовности только в Салехарде составлены 242 протокола.

По последним данным оперативного штаба ЯНАО, в Салехард зарегистрировано 88 подтвержденных случая коронавруса, выздоровели - 33, новых за сутки - 4.

- Расхожее мнение, что дети на Ямале не болеют коронавирусом – совершенно не верно. Дети болеет, при этом в весьма раннем возрасте от нуля до трех лет, - заявил доктор медицинских наук, главврач центра медицинской профилактики ЯНАО Сергей Токарев.

Он отметил, что при этом не стоит забывать, что дети являются переносчиками инфекции. В сегодняшних условиях, когда детские сады и школы закрыты, остаётся еще один путь заражения - прогулки на детских площадках.

- Мы все устали от тех мер, которые сейчас предпринимаются, от режима самоизоляции. Но, та статистика, которую мы все видим, показывает, что эти меры – единственно верные. И нам необходимо набраться терпения, - подчеркнул Сергей Токарев.