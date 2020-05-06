Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 мая 2020 года – 925 человек

На Ямале подтверждено 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в автономном округе выявлено 925 заболевших COVID-19. Снова основной прирост заболеваемости произошел за счет работником на месторождениях и производственных объектах ЯНАО. Здесь подтверждено 95 новых случаев COVID-19. Всего к этому часу зарегистрировано 679 заболевших вахтовиков.

Один вый случай выявлен в Пуровском районе, 65 - в Ямальском, 6 – на предприятиях в районе Нового Уренгоя, 22 – в Салехарде, один – в Надымском районе.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 10 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: по 4 в Салехарде и Новом Уренгое и по одному в Аксарке и Яр-Сале. Больше всего на сегодняшний день заболевших в столице Ямала – 88 человек.

Фото: оперативный штаб ЯНАО

В стационарах лечение проходят 177 пациентов. Состояние большинства удовлетворительное или средней тяжести. 13 пациентов находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ. Дома лечатся 604 заболевших. Выздоровел от коронавируса 141 человек.

За минувшие сутки в ЯНАО отмечается значительный рост числа случаев внебольничных пневмоний. Выявлено 19 случаев заболевания. У четверых из них подтвержден COVID-19.

В лабораториях Ямала провели 53 362 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено 1 121 тест. По охвату населения тестированием Ямал в тройке российских регионов-лидеров.