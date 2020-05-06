Сергей Токарев: Дети на Ямале тоже болеют коронавирусом

6 Май 2020 2020-05-06T11:12:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Невысокий процент заболеваемости коронавирусом среди детей на Ямале обусловлен своевременно принятыми ограничительными мерами. Об этом сообщает оперативнй штаб по ЯНАО. Из 820 случаев коронавируса, выявленных за весь период на Ямале, только 32 случая - менее 5% - пришлись на детей: От 0 до 3 лет – 7 случаев От 4 до 6 лет – 3 случая От 7 до 14 лет – 14 случаев От 15 до 18 лет – 8 случаев.

- Расхожее мнение, что дети на Ямале не болеют коронавирусом – совершенно не верно. Дети болеет, при этом в весьма раннем возрасте от нуля до трех лет, - заявил доктор медицинских наук, главный врач центра медицинской профилактики ЯНАО Сергей Токарев в своем видеообращении к землякам, которое опубликовал в соцсети.

Он отметил, что при этом не стоит забывать, что дети являются переносчиками коронавирусной инфекции. Однако нужно признать, считает главный профилактолог ЯНАО, что те меры, которые были приняты властями региона – отмена массовых мероприятий, приостановление работы детских садов и переход на дистанционную форму обучения школьников – дали положительный результат, только порядка 5 % фиксируется среди детского населения.

Еще меньше случаев (17 человек - это 2%) выявлено за все время с момента начала пандемии среди жителей Ямала от 65 лет и старше. Изоляция пожилого населения тоже дала положительный результат.

- Мы все устали от тех мер, которые сейчас предпринимаются, от режима самоизоляции. Но та статистика, которую мы все видим, показывает, что эти меры – единственно верные. И нам необходимо набраться терпения, пройти этот путь и продолжить предпринимаемые меры и режим самоизоляции с максимальным социальным дистанционированием, - подчеркнул Сергей Токарев.

Сергей Токарев о заболеваемости среди детского населения.

ИСТОЧНИК KP.RU