В Салехарде 172 горожанина нарушили режим самоизоляции

6 Май 2020 2020-05-06T08:17:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В майские праздники у сотрудников полиции и управления ГО и ЧС в Салехарде прибавилось работы. Они проводили рейды по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе.

Патрульные посетили места скопления людей в окружном центре. Проверили соблюдение самоизолации у пантеона Победы, на пешеходной улице Ленина, в городском саду.

Горожанам напомнили о мерах предосторожности и вручили памятки. Только за прошедшую неделю профилактическая беседа была проведена со 172 гражданами, находящимися на улице. С начала действия режима повышенной готовности составлены 242 протокола, сообщили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU