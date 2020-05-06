2020-05-06T08:17:56+03:00
Общество

В Салехарде 172 горожанина нарушили режим самоизоляции

Патрульные проверили места скопления людей
Анна Полякова
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В Салехарде 172 горожанина нарушили режим самоизоляции Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде 172 горожанина нарушили режим самоизоляции Фото: Администрация Салехарда
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В майские праздники у сотрудников полиции и управления ГО и ЧС в Салехарде прибавилось работы. Они проводили рейды по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе.

Патрульные посетили места скопления людей в окружном центре. Проверили соблюдение самоизолации у пантеона Победы, на пешеходной улице Ленина, в городском саду.

Горожанам напомнили о мерах предосторожности и вручили памятки. Только за прошедшую неделю профилактическая беседа была проведена со 172 гражданами, находящимися на улице. С начала действия режима повышенной готовности составлены 242 протокола, сообщили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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