Коронавирус на Ямале. Последние новости на 4 декабря 2021 года: проведено более двух миллионов тестов

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли пять человек. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 129 человек, из них 5 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 58 836 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 554 человека, из них 63 находятся в тяжелом состоянии, 21 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе остается сложной, поэтому в округе тестируют всех жителей с симптомами ОРВИ. Таким образом, с начала года в ямальских лабораториях провели 2 миллиона 232 тысячи тестов. По словам директора регионального департамента здравоохранения Сергея Новикова, округ по-прежнему сохраняет лидерство по тестированию, опережая такие крупные мегаполисы как Москва и Санкт-Петербург.

Также есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 103 человека, с начала пандемии - 52 971.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 32 930 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 555 (7,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 736 037 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 36 514 человек, с начала пандемии - 8 436 631. Также за сутки зафиксировано 1 217 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 278 857 человек.