Коронавирус на Ямале, последние новости на 3 декабря 2021 года: скончались пять человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на пять человека. Всего с начала пандемии скончались 875 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 129 новых случаев заболевания. На данный момент 554 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 63 из них - в тяжелом состоянии, 21 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 32 930 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 555 (7,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 736 037 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 36 514 человек, с начала пандемии - 8 436 631. Также за сутки зафиксировано 1 217 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 278 857 человек.