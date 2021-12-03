Коронавирус на Ямале, последние новости на 3 декабря 2021 года: заразились 129 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 129 человек. С начала периода количество заболевших достигло 58 836.

Из общего числа болеющих 554 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 63 из них - в тяжелом состоянии, 21 - находятся на ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 875 человек.

Также за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 248. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 124 заражения COVID-19, за весь период - 50 588.

Выздоровели за последние сутки 103 человека, с начала пандемии - 52 971.

За последние сутки в России выявлено 32 930 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 555 (7,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 736 037 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 36 514 человек, с начала пандемии - 8 436 631. Также за сутки зафиксировано 1 217 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 278 857 человек.