Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 июня 2020: смерть трех пациентов и масштабные меры профилактики в Новом Уренгое
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 29 июня 2020 года.
В Салехарде по данным на 29 июня прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 25 пациентрв. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 154 инфицированных. Медработники региона делают все возможное для стабилизации эпидобстановки в Югре.
Статистика по ЯНАО от оперштаба региона
В ЯНАО получили клиническое либо лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции у трех ранее умерших пациентов.
Что предпринимают в Новом Уренгое для предотвращения распространения коронавируса? На борьбу с инфекцией брошены специалисты разного профиля.
В динамиках автобусов Нового Уренгоя проигрывается аудиозапись о необходимости носить маски, а также перчатки. А вскоре начнут штрафовать нарушителей режима.
Статистика по ЯНАО от оперштаба региона
Таким образом, к настоящему моменту на Ямале 154 новых случая заболевания COVID-19, а за весь период – 5 159. За сутки 95 - человек выздоровели: за весь период – 2 248.
- 655 - пациентов – госпитализированы с COVID-19 из общего числа болеющих. 33 - пациента – в тяжелом состоянии из общего числа госпитализированных, трое – в крайне тяжелом состоянии, 18 - пациентов – на ИВЛ из общего числа тяжелых больных, - уточнили в оперштабе региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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