Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 июня 2020: смерть трех пациентов и масштабные меры профилактики в Новом Уренгое

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 29 июня 2020 года.

В Салехарде по данным на 29 июня прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 25 пациентрв. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 154 инфицированных. Медработники региона делают все возможное для стабилизации эпидобстановки в Югре.

Статистика по ЯНАО от оперштаба региона

В ЯНАО получили клиническое либо лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции у трех ранее умерших пациентов.

Что предпринимают в Новом Уренгое для предотвращения распространения коронавируса? На борьбу с инфекцией брошены специалисты разного профиля.

В динамиках автобусов Нового Уренгоя проигрывается аудиозапись о необходимости носить маски, а также перчатки. А вскоре начнут штрафовать нарушителей режима.

Статистика по ЯНАО от оперштаба региона

Таким образом, к настоящему моменту на Ямале 154 новых случая заболевания COVID-19, а за весь период – 5 159. За сутки 95 - человек выздоровели: за весь период – 2 248.

- 655 - пациентов – госпитализированы с COVID-19 из общего числа болеющих. 33 - пациента – в тяжелом состоянии из общего числа госпитализированных, трое – в крайне тяжелом состоянии, 18 - пациентов – на ИВЛ из общего числа тяжелых больных, - уточнили в оперштабе региона.

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