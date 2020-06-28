28 Июнь 2020 2020-06-28T12:30:29+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 июня 2020 года составило 5159 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 28 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 июня 2020 года: 5159 человек, за сутки зафиксировано 154 новых случая. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 6791 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5735 человек.

- В стране зарегистрировано 634437 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 399087 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 104 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 9073 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ЯНАО такова: 5159 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU