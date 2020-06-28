2020-06-28T14:32:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Трое ямальцев скончались от коронавируса

Двое из умерших - медработники
Руслан Савинов
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Трое ямальцев скончались от коронавирусаТрое ямальцев скончались от коронавирусаФото: pixabay.com
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В ЯНАО получили клиническое либо лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции у трех ранее умерших пациентов.

- Сегодня мы вынуждены сообщить о трех летальных случаях в ямальских больницах за последние дни, - сообщили сотрудники оперштаба региона.

Так, в Новоуренгойской больнице скончался мужчина 46 лет с диагнозом внебольничной пневмонии и лабораторно подтвержденным COVID-19.

- Течение болезни усугубилось наличием ряда хронических заболеваний, интенсивная терапия не дала результата, - сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Кроме того, первые потери случились в рядах ямальских медиков:

- В Ноябрьске скончалась фельдшер службы скорой помощи. Как медработник она могла иметь контакт с заболевшими коронавирусной инфекцией. Заболела в середине мая, была госпитализирована с двусторонней пневмонией, которая протекала в тяжелой форме и осложнилась сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью. Почти месяц наша коллега находилась на поддержке аппаратов ИВЛ, боролась за жизнь, врачи Ноябрьской больницы делали все возможное, мы очень надеялись на лучшее, но организм не выдержал, - довел до сведения ямальцев Сергей Новиков

Он также рассказал про еще один летальный случай у медицинского работника ранее:

- Скончалась старшая медицинская сестра из Губкинской городской больницы. Отмечу, что она заразилась не на работе – контакта с больными у нее не было. Однако это никак не умаляет утраты для ямальского здравоохранения, для семьи погибшей, - сообщил глава депздрава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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