Что предпринимают в Новом Уренгое для предотвращения распространения коронавируса?
В динамиках автобусов Нового Уренгоя проигрывается аудиозапись о необходимости носить маски, а также перчатки. А вскоре начнут штрафовать нарушителей режима.
- Общественники и правоохранительные органы начали рейды в сетевые магазины. За профилактическими разговорами последуют штрафы и даже приостановление деятельности компаний-нарушителей режима повышенной готовности, уточнили в региональном оперштабе.
Также стало известно, что откроется дополнительное приемное отделение на базе поликлиники №1.
- Госпитализация пациентов будет проходить быстрее, - отмечают ямальские врачи.
Также для помощи медработникам приедут врачи и медсестры из Тюмени, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Отмечается, что разрешен прием передач пациентам госпиталей в течение одного часа в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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