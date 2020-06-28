28 Июнь 2020 2020-06-28T18:40:17+03:00

Что предпринимают в Новом Уренгое для предотвращения распространения коронавируса? Фото: pixabay.com

На борьбу с инфекцией брошены специалисты разного профиля

Изменить размер текста: A A

В динамиках автобусов Нового Уренгоя проигрывается аудиозапись о необходимости носить маски, а также перчатки. А вскоре начнут штрафовать нарушителей режима.

- Общественники и правоохранительные органы начали рейды в сетевые магазины. За профилактическими разговорами последуют штрафы и даже приостановление деятельности компаний-нарушителей режима повышенной готовности, уточнили в региональном оперштабе.

Также стало известно, что откроется дополнительное приемное отделение на базе поликлиники №1.

- Госпитализация пациентов будет проходить быстрее, - отмечают ямальские врачи.

Также для помощи медработникам приедут врачи и медсестры из Тюмени, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Отмечается, что разрешен прием передач пациентам госпиталей в течение одного часа в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU