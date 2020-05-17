2020-05-17T18:34:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 мая 2020: КПП в одном из муниципалитетов и стабилизация прироста инфицированных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 18 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 мая 2020: КПП в одном из муниципалитетов и стабилизация прироста инфицированныхКоронавирус на Ямале, последние новости на 18 мая 2020: КПП в одном из муниципалитетов и стабилизация прироста инфицированныхФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 18 мая 2020 года.

1. Контрольно-пропускной режим в Тазовском районе установлен до 31 мая.

- Решено перенести контрольно-пропускной пункт на перекресток между поселком Тазовский и селом Газ-Сале. Круглосуточно там дежурят полицейские. Напомним, что ранее КПП действовали непосредственно на въезде в населенные пункты. Вместе с тем, в качестве усиления меры и для удобства граждан, подать заявку на получение пропуска на въезд в Тазовский район можно заблаговременно на официальном сайте органов МСУ. Получить пропуск можно только по веской причине. Заявки рассматривают строго в индивидуальном порядке в администрациях поселений, - пояснили в пресс-службе муниципалитета.

2. Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 17 мая 2020 года: 1689 человек, за сутки зафиксирован 91 новый случай.

Всего за последние сутки в России подтверждены 9709 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 4207 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 281 752 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 67 373 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 94 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 2631 человек.

Итак, всего на 18 мая 2020 года на Ямале зарегистрировано 1689 случаев коронавирусной инфекции: 472 – в населенных пунктах, 1217 – на месторождениях. К настоящему моменту 235 выздоровело, трое пациентов ранее умерло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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