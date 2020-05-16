2020-05-16T16:19:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В районе Нового Уренгоя пять крупных очагов коронавируса

В оперщтабе ситуацию назвали закономерной
Анна Полякова
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В районе Нового Уренгоя пять крупных очагов коронавируса Фото: yanao.ruВ районе Нового Уренгоя пять крупных очагов коронавируса Фото: yanao.ru
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Руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова прокомментировала ситуацию по приросту заболевших на месторождениях и вахтовых городках на производствах ЯНАО.

Она отметила, что в районе Нового Уренгоя действуют пять крупных очагов инфекции. Именно там при обследовании контактных выявляются новые случаи.

- Ситуация закономерна, - считает Бучкова, - учитывая условия проживания работников в общежитиях. В большинстве случаев люди являются бессимптомными носителями вируса. Инфекцию обнаружили вовремя обследовали и изолировали, чтобы не допустить распространения. Все под наблюдением медиков и под контролем работодателей.

Три новых случая подтверждено в Ямальском районе среди вахтовых работников поселка Сабетта. Люди с клиническими проявлениями заболевания 12 мая были госпитализированы в инфекционное отделение Салехардской окружной клинической больницы. Диагноз подтвердился при тестировании на COVID-19.

Новые случаи в населенных пунктах округа приходятся на Салехард и Новый Уренгой. В Салехарде заболевшие выявлены при обследовании контактных. Из 16 человек 13 лечатся дома в условиях строгой изоляции.

Заболевшие жители Нового Уренгоя выявлены во время обследования при обращении за медицинской помощью. У всех наблюдаются симптомы вируса. Трое заболевших госпитализированы в Новоуренгойскую ЦГБ. Остальные лечатся амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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