2020-05-17T10:50:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 17 мая 2020 года составило 1689 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 17 мая 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 17 мая 2020 года составило 1689 человекЧисло заболевших коронавирусом в ЯНАО на 17 мая 2020 года составило 1689 человекФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 17 мая 2020 года: 1689 человек, за сутки зафиксирован 91 новый случай. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 9709 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 4207 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 281 752 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 67 373 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 94 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 2631 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 1689 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Контрольно-пропускной режим в Тазовском районе установлен до 31 мая
Подтоплением домов в Шурышкарском районе ЯНАО заинтересовалась прокуратура
В Лабытнанги назвали возможную причину пожара в жилом доме
Погода на Ямале 17 мая: облачный день
В районе Нового Уренгоя пять крупных очагов коронавируса
Надымчанка, покупая железнодорожный билет, нарвалась на мошенников
На переправе через Обь у автомобилистов выясняют цель поездки
Еще больше ямальских семей могут получать выплаты на детей
Власти Тазовского района нарушали закон об ответственном обращении с животными
Больше 2 тысяч ямальских медиков получат стимулирующие выплаты
Погода на Ямале 16 мая: пасмурный и дождливый день
Доверчивая уренгойка лишилась денег после телефонного разговора
В Тарко-Сале рецидивист вынес ценности из открытой квартиры
В Новом Уренгое полицейский помог беременной женщине добраться до роддома
Оперштаб ЯНАО сообщает о вакцине от коронавируса
Проект благоустройства Ямальского района в списке лучших практик России
На Ямале умер 8-летний ребенок, выпив водки