Контрольно-пропускной режим в Тазовском районе установлен до 31 мая

17 Май 2020 2020-05-17T10:29:15+03:00

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С 15 мая в Тазовском районе введены ряд изменений в уже действующие условия ограничений.

Решенио перенести контрольно-пропускной пункт на перекресток между поселком Тазовский и селом Газ-Сале. Круглосуточно там дежурят полицейские. Напомним, что ранее КПП действовали непосредственно на въезде в населенные пункты. Вместе с тем, в качестве усиления меры и для удобства граждан, подать заявку на получение пропуска на въезд в Тазовский район можно заблаговременно на официальном сайте органов МСУ. Получить пропуск можно только по веской причине. Заявки рассматривают строго в индивидуальном порядке в администрациях поселений, - пояснили в пресс-службе муниципалитета.

Известно, что пока система работает в тестовом режиме. Однако уже с понедельника наличие пропуска будут проверять у всех граждан.

- У граждан обязательно замеряют температуру, проверяют необходимые документы, разрешающие въезд на территорию округа. Все, кто приезжает из других регионов, должны предъявить справку с результатами обследования на коронавирус. В случае отсутствия справки, работодатели обязаны перевести сотрудников на дистанционный режим работы на 14 дней. Тех, кто не будет иметь соответствующих документов и не проживает на территории муниципалитета, в район не пропустят. В отношении граждан, которые выезжали без особой необходимости, будут составлены протоколы за несоблюдение режима самоизоляции, - пояснил первый замглавы администрации района Семен Свидлов.

ИСТОЧНИК KP.RU