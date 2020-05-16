Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 мая 2020: ситуацию в очагах называют закономерной

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 17 мая 2020 года к этому часу. Число заболевших достигло 1598. За сутки подтверждено 50 новых случаев COVID-19, из этого числа 27 - на месторождениях и производственных объектах ЯНАО.

В стационарах лечатся 329 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное или средней тяжести. 10 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 9 пациентов – подключены к ИВЛ. В бессимптомной форме инфекция протекает у 1144 человек.

Руководитель Оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова отметила, что в районе Нового Уренгоя действуют пять крупных очагов инфекции. Именно там при обследовании контактных выявляются новые случаи.

- Ситуация закономерна, - считает Бучкова, - учитывая условия проживания работников в общежитиях. В большинстве случаев люди являются бессимптомными носителями вируса.

Больше 2 тысяч ямальских медиков получат стимулирующие выплаты. Размер сумм устанавливается в зависимости от категории должностей. Доплаты перечислены 2129 медицинским работникам учреждений здравоохранения ЯНАО, оказывающим помощь больным с COVID-19. Кроме того, деньги получат работники лечебных учреждений из групп риска заражения.

Жители региона, у которых возникли вопросы, могут обратиться в специализированный колл-центр. Он работает в будние дни с 09:00-17:00 с перерывом на обед по номерам: 8(349)224-04-37, 8(349)224-55-46 или телефонам медучреждений в МО.