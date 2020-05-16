Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 мая 2020 года – 1598 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале 16 мая достигло 1598. За сутки подтверждено 50 новых случаев COVID-19. В бессимптомной форме инфекция протекает у 1144 человек. Выздоровели от коронавируса 234 человека, сообщает Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО выявили 27 новых случаев заболевания COVID-19: 22 человека - на предприятиях в районе Нового Уренгоя, 3 – в Ямальском районе, по одному - в Надымском районе и Салехарде.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это 16 жителей Салехарда и 7- Нового Уренгоя.

В стационарах лечатся 329 пациентов с COVID-19. Состояние большинства из них - удовлетворительное или средней тяжести. 10 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 9 пациентов – подключены к ИВЛ. Дома лечатся 1030 заболевших.

В ЯНАО продолжает расти заболеваемость внебольничными пневмониями. За минувшие сутки зарегистрировано 28 случаев. Все заболевшие госпитализированы. У 7 человек заболевание сопровождается коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением за сутки 22 пациента.