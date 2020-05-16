Больше 2 тысяч ямальских медиков получат стимулирующие выплаты

16 Май 2020 2020-05-16T06:44:46+03:00

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На Ямале медикам получат стимулирующие выплаты, установленные Президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает Оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, доплаты перечислены 2129 медицинским работникам учреждений здравоохранения ЯНАО, оказывающим помощь больным с COVID-19. Кроме того, деньги получат работники лечебных учреждений из групп риска заражения.

Размер выплат устанавливается в зависимости от категории должностей. Напоминаем, что по вопросу федеральных стимулирующих выплат на Ямале начала работать «горячая линия».

Жители ЯНАЛ, у которых возникли вопросы, могут обратиться в специализированный колл-центр. Он работает в будние дни с 09:00-17:00 с перерывом на обед по номерам: 8(349)224-04-37, 8(349)224-55-46 или телефонам медучреждений в МО.

ИСТОЧНИК KP.RU