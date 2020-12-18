Кортеж Санты? На Ямале водитель попал в пробку из оленей

"Кортеж" из окна автомобиля. Фото: паблик "Салехард" в Контакте

Историческое событие состоялось на днях на Ямале: в округе открыли долгожданную трассу между городами Салехард и Надым. Спустя всего несколько дней на дороге образовалась первая пробка, но не из автомобилей, как может показаться, а… из оленей. Видеозапись с места затора облетела все социальные сети и тут же «завирусилось».

На кадрах видно, как коренные жители Ямала перегоняют по дороге огромное стадо оленей. Чтобы не врезаться в животных, автомобилистам пришлось сбавить темп и терпеливо ждать, пока олени соизволят сойти с дороги. Таким образом, животные «проверили» качество новой трассы. Известно, что через некоторое время олени все-таки уступили дорогу водителю, и он продолжил свой путь.

Такие «пробки» случаются на Ямале ежегодно. Например, в конце ноября 2019 года водитель стал очевидцем перехода оленей на новое пастбище. Многотысячное стадо полностью заблокировало дорогу, животных пришлось пропустить. При этом автомобилист проявил колоссальное терпение, и, чтобы не заскучать, подсчитал оленей. Их оказалось около трех тысяч.

Для оленей вообще без разницы, кто едет за ними – простой трудяга или высокопоставленный чиновник. В марте 2020 года животные заблокировали проезд главе Приуральского района, который спешил на важную деловую встречу. Пробка образовалась днем на въезде в поселок Аксарка. Олени медленно тянулись вдоль обеих обочин дорог и по самой проезжей части, не позволяя проехать чиновнику на иномарке.

А в Югре на днях олень Валерчик и вовсе оказался… в супермаркете вместе с Дедом Морозом. По-видимому, верный друг «Санты», брата нашего Деда Мороза, присматривал подарок к Новому году своей семье.