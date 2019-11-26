СЕГОДНЯ 08:43 2019-11-26T08:51:05+03:00

На Ямале водитель застрял в пробке из-за трех тысяч оленей Фото: правительство ЯНАО

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На Ямале водитель стал свидетелем перехода оленей на новое пастбище. Многотысячное стадо заблокировало дорогу, животных пришлось пропустить. При этом автомобилист проявил колоссальное терпение, а, чтобы не заскучать подсчитал оленей. Их оказалось около трех тысяч голов. Северянин снял на видео каслание и разместил ролик в сообществе «Подслушано Новый Уренгой» социальной сети «ВКонтакте».

В анонсе говорится, что олени кочевали на новое пастбище по строящейся дороге Салехард — Надым. Ждать, пока рогатые пройдут водитель вынужден был 20 минут.

Подписчики группы восхитились зрелищем, однако усомнились в точности подсчетов, что стало поводом для шуток, отметив, что «терпеливый и любознательный водила попался».

«Ничего сложного посчитать. Нужно ноги посчитать и разделить на четыре», - иронизирует один из комментаторов Андрей О.

«Олени готовятся к Новому году - ездить в упряжке с Дедом Морозом», - поделился своим впечатлением от видео один из подписчиков группы, вероятно уже ощутивший праздничное настроение.

На Ямале водитель застрял в пробке из-за трех тысяч оленей.

ИСТОЧНИК KP.RU