Коронавирус на Ямале. Последние новости на 18 ноября 2021 года: количество заболевших постепенно снижается

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное число заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 144 человека, из них 9 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 56 663 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 795 человек, из них 96 находятся в тяжелом состоянии, 22 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 75 человек, с начала пандемии - 51 702.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 36 626 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 335 (6,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 182 538 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 36 388 человек, с начала пандемии - 7 882 836. Также за сутки зафиксировано 1 247 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 259 084 человека.