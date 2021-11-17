Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 ноября 2021 года: заразились 144 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 144 человека. С начала периода количество заболевших достигло 56 663.

Из общего числа болеющих 795 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 96 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 816 человек.

Также за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 106. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 135 заражений COVID-19, за весь период - 48 557.

Выздоровели за последние сутки 75 человек, с начала пандемии - 51 702.

За последние сутки в России выявлено 36 626 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 335 (6,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 182 538 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 36 388 человек, с начала пандемии - 7 882 836. Также за сутки зафиксировано 1 247 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 259 084 человека.