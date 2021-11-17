Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 ноября 2021 года: скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на четыре человек. Всего с начала пандемии скончались 816 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 144 новых случая заболевания. На данный момент 795 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 96 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 36 626 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 335 (6,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 182 538 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 36 388 человек, с начала пандемии - 7 882 836. Также за сутки зафиксировано 1 247 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 259 084 человека.