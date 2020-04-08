8 Апр 2020 2020-04-08T14:46:11+03:00

Один из первых пациентов из посёлка Пангоды больше не нуждается в ИВЛ Фото: правительство ЯНАО

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поблагодарил врачей Надымской центральной районной больницы, которая приняла первых ямальских пациентов с подозрением на короновирусную инфекцию.

Как сообщил глава региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», только что из Надыма пришли очень хорошие новости. Один из первых пациентов из посёлка Пангоды, благодаря медикам, больше не нуждается в аппарате ИВЛ, дышит сам и активно идёт на поправку.

Напомним, тогда Надымская больница полностью мобилизовались буквально за 2 часа. Сейчас за здоровье 21 ямальца, у которых диагностирована эта инфекция, там борются 14 высококлассных врачей, им помогают 36 медсёстер и 5 человек младшего медицинского персонала. Однако тех медиков, кто посещает ямальцев на карантине и берёт анализы, - намного больше.

- Глубоко благодарен каждому из вас. Точно знаю, те люди, которых вы спасли, вас никогда не забудут. Вами гордится весь наш большой Ямал! – написал губернатор.

Сегодня, 8 апреля, в ЯНАО 41 подтвержденный случай COVID-19. Больше всего инфицированных по-прежнему из поселка Пангоды Надымского района – 21 человек, в Новом Уренгое – 8, в Салехарде – 8 , в Пуровском районе – 2, в Муравленко – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU