Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 апреля 2020: круг тестируемых расширили

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 9 апреля 2020 года. ЯНАО вошёл в тройку лидеров РФ по количеству тестирований на COVID-19. Медики всех лабораторий округа провели 11 136 исследований. Круг тестируемых значительно расширили. Кроме групп риска, лаборатории обязательно проверяют и другие категории. К ним относятся сотрудники полиции, транспорта, вахтовые работники, медики.

Положительные или сомнительные тесты ямальцев на вирус теперь будут перепроверять в Тюмени. Их будут самолетом доставлять в лабораторию «Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора. Ранее их отправляли на подтверждение в федеральный центр «Вектор» в Новосибирск.

В Салехарде вводится система пропусков на въездах в город. В Ханымее начали дезинфицировать общественные места - парк, остановки, сквер, детские площадки, улицы и дворы. Въезд и выезд с территории поселка возможен только по спецпропускам. Ханымейские врачи привозят на дом своим пациентам лекарства.