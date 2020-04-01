2020-04-01T09:01:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 1 апреля 2020 года: в регионе вводится режим самоизоляции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на утро 1 апреля 2020 года
Анна Полякова
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На Ямале вводится режим самоизоляции Фото: yanao.ruНа Ямале вводится режим самоизоляции Фото: yanao.ru
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На Ямале вводится режим самоизоляции для всех жителей региона. Пока его даты обозначены с 1 по 5 апреля включительно, сообщает правительство ЯНАО. Граждане обязаны соблюдать режим и покидать своё жильё только в случае крайней необходимости: например, для обращения за экстренной медицинской помощью или при существовании прямой угрозы для жизни и здоровья. Власти региона напоминают, что это уже не рекомендация, а обязанность каждого человека.

- От соблюдения этих мер зависит здоровье ямальцев. Сейчас это самое важное для нас всех, - отметила заместитель губернатора Ямала, руководитель Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Ямальцы и гости округа обязаны на время действия дополнительных ограничений соблюдать дистанцию – не менее полутора метров друг от друга. Особенно важно это в общественных местах и общественном транспорте. В салоне легкового автомобиля смогут находиться максимум два человека, если это не члены одной семьи или близкие родственники.

Теперь ямальцам позволяется ходить за продуктами и товарами первой необходимости только в ближайшие от дома магазины. Выгуливать домашних животных можно в радиусе 100 метров от дома. Выносить мусор - в ближайшие места накопления отходов.

Ямальцев, надящихся в режиме самоизоляции, проверят правоохранители. Списки с их данными есть во всех муниципальных отделах полиции. Проверка проходит выборочно в телефонном режиме, сотрудники звонят домой по городским и мобильным номерам, и если номера не отвечают, то направляют домой участкового или сотрудников полиции.

В группе риска по-прежнему люди старше 60 лет. Работодателям, у которых в штате или по договору трудятся ямальца этого возраста, рекомендовано организовать для них удалённую работу или отправить в оплачиваемые отпуска. Все, кто старше 60 лет, обязаны оставаться дома до 15 апреля. С выгулом домашних животных, продуктами, покупкой лекарств и предметов первой необходимости помогут соцработники и волонтёры. Медицинская помощь им будет предоставляться на дому.

Напомним, накануне из Пангоды двоих сотрудников газового промысла в связи с ухудшением их состояния госпитализировали в Надым с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В поселке для профилактики распространения возможной инфекции сейчас устанавливают всех, кто был в контакте с пациентами. Жителям Пангоды Надымского района рекомендуют оставаться дома в режиме самоизоляции. Департамент здравоохранения ЯНАО озвучит результаты исследований пациентов, как только они будут готовы.

Ямал остается нулевым по коронавирусу. Подтвержденных случаев к этому часу нет. 14 человек на госпитализации, поскольку были в контакте с больными. 1125 жителей региона на карантине в режиме самоизоляции. Это те северяне, которые приехали из-за рубежа.

Фото: оперативный штаб ЯНАО

Фото: оперативный штаб ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU

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