На Ямале пожилым людям продукты и лекарства доставляют на дом

Для пожилых ямальцев с 1 по 15 апреля вводится режим самоизоляции. Покидать квартиры северянам в возрасте старше 60 лет разрешено только в случае крайней необходимости. Работодателям, если в их штате есть сотрудники такого возраста, необходимо перевести их на удалённый режим или обеспечить оплачиваемый отпуск.

Режим обязательной самоизоляции не распространяется на работников ряда организаций. Однако работодателю рекомендовано сотрудникам старше 60 лет обеспечить режим самоизоляции.

Помощь с доставкой товаров

Для пожилых ямальцев организована помощь с доставкой продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости на дом. На период пандемии коронавируса окружной департамент социальной защиты населения организовал работу единого консультативного центра.

Колл-центр принимает обращения пожилых о нуждаемости в тех или иных товарах. Позвонить и оставить заявку нужно по бесплатному телефону: 8-800-302-94-40 в будни с 8 утра до 20:00. Это единый номер для всех муниципалитетов региона. Доставят товары соцработники или волонтёры бесплатно. Продукты питания и лекарства приобретаются за счёт средств гражданина.

Медицинская помощь

Окружной депздрав разработал схему оказания медицинской помощи на дому ямальцам старше 60 лет и жителям округа старше 45-ти, имеющим хронические заболевания. У всех врачей есть реестры таких пациентов. Их будут посещать на дому с определенной периодичностью. Лекарственные препараты всем льготникам будут также доставляться на дом. Выписывать рецепт участковый терапевт будет также сам, для доставки лекарств планируется привлекать медперсонал.

Контроль режима самоизоляции

За теми, кто уже находится на самоизоляции в округе ведётся контроль соблюдения режима. Речь идет о тех, кто вернулся из-за границы. Во всех территориальных отделах полиции есть списки граждан, находящихся в самоизоляции. Проверка проходит выборочно в телефонном режиме, сотрудники звонят домой по городским и мобильным номерам, и если номера не отвечают, то направляют домой участкового или сотрудников.