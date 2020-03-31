На Ямале провяряют, как самоизолированные северяне соблюдают режим

31 Март 2020 2020-03-31T13:22:27+03:00

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Ямальцев, надящихся в режиме самоизоляции, проверят правоохранители. Сейчас на карантине 1024 человека. Списки с их данными есть во всех муниципальных отделах полиции. Им звонят, в случае необходимости отправляют домой участкового или сотрудников полиции. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.

В городских пабликах социальных сетей то и дело появляется информация от местных жителей, что некоторые земляки, вернувшиеся с отдыха, нарушают режим. Выходят в город, пытаются вести активную социальную жизнь, не признают ответственности за здоровье других людей.

Так, например, в группе «Злой и добрый надымчанин» «ВКонтакте» горожанка пишет, что даму, прилетевшую недавно с Кубы, видели в субботу в очереди за пивом.

«Вы, даже маску не удосужились надеть. Да сидите вы дома. Пожалуйста», - обратилась горожанка.

Неравнодушной жительнице Надыма посоветовали обращаться на «горячую линию». Как сообщает опрештаб, вопросы об обязанностях ямальцев соблюдать режим самоизоляции можно задать сотрудникам полиции по телефонам отделов МВД.

К слову, Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина. Виновным грозят штрафы от 500 тысяч до миллиона рублей. В случае смерти двух или более лиц максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи лет.

Ранее сообщалось, что Ранее сообщалось, что подтвержденных случаев болезни на территории региона не зарегистрировано. Между тем, по данным, актуальным на утро 31 марта, на Ямале госпитализировано 15 человек, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, в режиме самоизоляции 1024 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU