Что мне снег, что мне зной: еще один ямальский ребенок на качелях стал звездой интернета

Еще один ямальский мальчик поразил интернет своей невозмутимостью. На этот раз внимание пользователей сети привлек юный житель Салехарда, одиноко качающийся на качелях, не взирая на проливной дождь, раскаты грома и грозу.

Ролик появился в Сети после бушевавшей стихии, которая настигла регион еще 4 июля. Два дня ливней стали главной темой местных пабликов. Однако этого парня непогода явно не очень волновала, он продолжал самозабвенно качаться. В комментарии к видео автор за кадром говорит, здесь же неизвестный "жаворонок" качался и в пять утра.

Однако другой случай вспомнили ямальцы, заметив отчаянного паренька на качели в разгар стихии. Напомним, в Ноябрьске парнишка старательно раскачивался рядом с полыхающим в огне домом, не обращая внимание на происходящее. Этот случай стал темой для мемов и поводом для шуток шоумена Ивана Урганта.

- О чем это говорит? О том, что мальчик ждал очереди, потому что до пожара на качелях качались пожарные. Оказывается, этот мальчик не только в этом городе качался. В Париже тот же самый мальчик, - пошутил Иван Ургант, демонстрируя уже мем с ребенком на качелях на фоне горящего Нотр-Дам-де-Пари, - я, смотрю, этому мальчику хоть бы что. Его не волнует, что горит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/711073" frameborder="0"></iframe> В Ноябрьске на фоне полыхающего дома ребенок спокойно играл на детской площадке.

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