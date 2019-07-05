2019-07-05T16:12:02+03:00
Общество

Что мне снег, что мне зной: еще один ямальский ребенок на качелях стал звездой интернета

Пользователей сети поразил мальчик, одиноко качающийся в пустом дворе в грозу
Анна Горлач
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Что мне снег, что мне зной: еще один ямальский ребенок на качелях стал звездой интернета Фото: vk.comЧто мне снег, что мне зной: еще один ямальский ребенок на качелях стал звездой интернета Фото: vk.com
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Еще один ямальский мальчик поразил интернет своей невозмутимостью. На этот раз внимание пользователей сети привлек юный житель Салехарда, одиноко качающийся на качелях, не взирая на проливной дождь, раскаты грома и грозу.

Ролик появился в Сети после бушевавшей стихии, которая настигла регион еще 4 июля. Два дня ливней стали главной темой местных пабликов. Однако этого парня непогода явно не очень волновала, он продолжал самозабвенно качаться. В комментарии к видео автор за кадром говорит, здесь же неизвестный "жаворонок" качался и в пять утра.

Однако другой случай вспомнили ямальцы, заметив отчаянного паренька на качели в разгар стихии. Напомним, в Ноябрьске парнишка старательно раскачивался рядом с полыхающим в огне домом, не обращая внимание на происходящее. Этот случай стал темой для мемов и поводом для шуток шоумена Ивана Урганта.

- О чем это говорит? О том, что мальчик ждал очереди, потому что до пожара на качелях качались пожарные. Оказывается, этот мальчик не только в этом городе качался. В Париже тот же самый мальчик, - пошутил Иван Ургант, демонстрируя уже мем с ребенком на качелях на фоне горящего Нотр-Дам-де-Пари, - я, смотрю, этому мальчику хоть бы что. Его не волнует, что горит.

В Ноябрьске на фоне полыхающего дома ребенок спокойно играл на детской площадке.

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Ноябрьск снова стал поводом для шуток шоумена Ивана Урганта. В это раз город прославил невозмутимый мальчик, который качался во время пожара, не обращая внимание на происходящее. В шоу «Вечерний Ургант» обсудили уже знаменитый ролик, распространившийся в интернете... (подробнее).

Ямальский мальчик на качелях вновь поразил интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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