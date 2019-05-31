Невозмутимый ямалец, качающийся на фоне пожара, засветился в «Ночном Урганте»

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-31T09:37:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Ноябрьск снова стал поводом для шуток шоумена Ивана Урганта. В это раз город прославил невозмутимый мальчик, который качался во время пожара, не обращая внимание происходящее. В шоу «Вечерний Ургант» обсудили уже знаменитый ролик, распространившийся в интернете.

- А вы видели в интернете видео, где мальчик качается на качелях, и дом горит? О чем это говорит? О том, что мальчик ждал очереди, потому что до пожара на качелях качались пожарные. Оказывается, этот мальчик не только в этом городе качался. В Париже тот же самый мальчик, - пошутил Иван Ургант, демонстрируя уже мем, где ребенок на качелях на фоне горящего Нотр-Дам-де-Пари, - я, смотрю, этому мальчику хоть бы что. Его не волнует, что горит.

Пользователи соцсети, в свою очередь, прокомментировали высказывание ведущего, довольно часто вспоминающего ямальский город.

«Ургант уже, наверное, подписался на «Происшествия Ноябрьск»», - заметил Ярослав М.

«А что ему нужно было делать? Тушить пожар? Или снимать видео?», - возмущен замечанием и излишней придирчивостью к поведению ребенка Вадим К.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ноябрьске на улице Изыскателей вновь полыхал расселённый дом

Накануне в Ноябрьске произошел пожар в двухэтажном расселенном доме по улице Изыскателей 26 б. Через считанные минуты огнеборцы прибыли на место вызова. Пламя грозило перекинуться на рядом стоящие жилые дома. Между тем, в соцсетях появилось видео, где на фоне пожара на качелях качается мальчик. ... (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU