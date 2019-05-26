В Ноябрьске на улице Изыскателей вновь полыхал расселённый дом

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-26T14:50:12+03:00

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Накануне в Ноябрьске произошел пожар в двухэтажном расселенном доме по улице Изыскателей 26 б. Через считанные минуты огнеборцы прибыли на место вызова. Пламя грозило перекинуться на рядом стоящие жилые дома.

Как сообщили в МЧС России ЯНАО, на момент прибытия наблюдалось горение кровли дома по всей площади, существовала угроза распространения на рядом стоящие жилые дома. В 15:24 поступил вызов о возгорании. Пожар удалось ликвидировать только в 19:04. В тушении пожара были задействованы 67 человек личного состава и 11 единиц спецтехники МЧС. В результате пожара повреждены конструкции расселенного дома на площади 570 квадратных метров, игровая площадка, расположенная на придомовой территории, автомобиль BAW. Также из-за высокой температуры повреждены остекление и пластиковые конструкции балконов и оконных проемов соседних домов. При этом был спасён соседний жилой дом. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Пострадавших и погибших нет.

Между тем в соцсетях появилось видео, где на фоне пожара на качелях качается мальчик. Горожане в столь страшной ситуации принялись шутить: «и пусть весь мир подождёт», «сразу видно, у кого были спички», «детство даже пожар не отменит».

Заметим, что улица Изыскателей часто пестрит в сводках пожара. Не обходится без жертв. Ранее на злополучной улице горели двухэтажные многоквартирные жилые дома. Сами ноябряне уверяют, что причиной пожаров являются поджоги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/711073" frameborder="0"></iframe> В Ноябрьске на фоне полыхающего дома ребенок спокойно играл на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU