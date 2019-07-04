Во время грозы в Ноябрьске молния попала в электрощиток
Ноябрьск во второй половине, как и прогнозировали, настигла сильная гроза. Она оказалось самой мощной в этом сезоне. К счастью, обошлось без серьезных ЧП.
«Чрезвычайных происшествий не зафиксировано», - сообщили в администрации города. Как сообщают в службе «112» - особого ущерба стихия городу не нанесла. Пострадал только электрощиток в гаражном комплексе «Ханто-1» - в него попала молния. Очевидцы сами потушили огонь еще до приезда пожарных
Напомним, утром Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждала ноябрян об ухудшении погодных условий. Службы прогнозировали сильную грозу и шквалистый ветер со скоростью 16 метров в секунду. Прогнозы подтвердились – в 13.00 город буквально накрыло дождем. Местами выпал град.
Добавим, авиарейс в Новосибирск был задержан из-за «водяной бури».
Гроза со штормовым ветром бушевали в Ноябрьске.
ИСТОЧНИК KP.RU