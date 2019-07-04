СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-04T12:19:40+03:00

Во время грозы в Ноябрьске молния попала в электрощиток Фото: Администрация Ноябрьска

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Ноябрьск во второй половине, как и прогнозировали, настигла сильная гроза. Она оказалось самой мощной в этом сезоне. К счастью, обошлось без серьезных ЧП.

«Чрезвычайных происшествий не зафиксировано», - сообщили в администрации города. Как сообщают в службе «112» - особого ущерба стихия городу не нанесла. Пострадал только электрощиток в гаражном комплексе «Ханто-1» - в него попала молния. Очевидцы сами потушили огонь еще до приезда пожарных

Напомним, утром Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждала ноябрян об ухудшении погодных условий. Службы прогнозировали сильную грозу и шквалистый ветер со скоростью 16 метров в секунду. Прогнозы подтвердились – в 13.00 город буквально накрыло дождем. Местами выпал град.

Добавим, авиарейс в Новосибирск был задержан из-за «водяной бури».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/718372" frameborder="0"></iframe> Гроза со штормовым ветром бушевали в Ноябрьске.

ИСТОЧНИК KP.RU