Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 августа 2020 года: улучшение эпидемиологической ситуации и снятие ограничений

Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 29 августа 2020 года. Последние дни в автономном округе фиксируется значительное снижение количества новых заболевших коронавирусной инфекций. За минувшие сутки в регионе выявлено 47 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 126 человек. За весь период пандемии диагноз поставлен 13 269 пациентам, излечились и выписаны 12 930 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Таким образом, сейчас на Ямале проходят лечение 339 человек, 232 из них госпитализированы с COVID-19. Из общего числа болеющих восемь пациентов – в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом. Четверо из тяжелобольных – на ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов 36 - в населенных пунктах ЯНАО.

Улучшение эпидемиологической ситуации это и повлияло на решение переходить к третьему, заключительному этапу снятия ограничений. Об этом решение глава региона Дмитрий Артюхов сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

С 1 сентября возобновляют свою работу кафе, бары, рестораны, кинозалы, торговые и развлекательные центры. К обычному режиму работы возвращаются ЗАГСы, а также учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.

Режим самоизоляции до 14 сентября включительно будет действовать только для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Соблюдать масочный режим в общественных местах и местах большого скопления людей, а также дистанцирование необходимо всем жителям округа.

Губернатор призвал всех обязательно сделать прививки, он пояснил, что ближайшая осень пугает возможным сочетанием коронавируса с сезонными заболеваниями гриппом.

«В этом году мы существенно увеличиваем программу вакцинации, что позволит снизить возможные последствия в случае заболевания», - написал глава региона в Instagram.

На Ямал 28 августа поступила первая партия отечественной вакцины против гриппа. Медики планируют привить 60% жителей округа. Как рассказали в окружном департаменте здравоохранения, инактивированная вакцина «Совигрипп» разработана с учетом тех вариантов вирусов, которые появились в текущем эпидсезоне в Юго-Восточной Азии и будут циркулировать на территории России.

Ямальцам важно привиться к концу октября, чтобы иммунитет был готов к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом.

Дмитрий Артюхов сообщил, что регион готовится к различным вариантам развития ситуации, в том числе второй волне заболеваемости: строятся инфекционные госпитали в Салехарде, Новом Уренгое, закуплены аппараты ИВЛ, рентгены и компьютерные томографы.