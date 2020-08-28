На Ямале объявили о третьем этапе снятия ограничений Фото: yanao.ru

Ямал переходит к третьему, заключительному этапу снятия ограничений. Об этом решение глава региона Дмитрий Артюхов сообщил в своем Instagram-аккаунте. Последние дни в автономном округе фиксируется значительное снижение количества новых заболевших коронавирусной инфекций. Улучшение эпидемиологической ситуации это и повлияло на снятие ограничений.

С 1 сентября возобновляют свою работу кафе, бары, рестораны, кинозалы, торговые и развлекательные центры. Столы в точках общепита должны быть расставлены на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга или отделены перегородкой.

ЗАГСы возвращаются к обычному режиму работы - отменяется требование приглашать на церемонию не более 10 гостей.

Возобновляется предоставление государственных и муниципальных услуг в обычном режиме. Однако правила безопасности будут по-прежнему соблюдаться (ношение масок, термометрия, обработка помещений дезинфицирующими средствами). Услуги, для получения которых не обязательно личное присутствие, продолжают предоставляться в электронном виде.

К слову, все организации, деятельность которых в округе разрешена, работают с соблюдением требований Роспoтребнадзора.

Режим самоизоляции до 14 сентября включительно будет действовать только для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Им по-прежнему разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости. Соблюдать масoчный режим в общественных местах и местах большого скопления людей, а также дистанцирование необходимо всем жителям округа.

Губернатор призвал всех обязательно сделать прививки, он пояснил, что ближайшая осень пугает возможным сочетанием коронавируса с сезонными заболеваниями гриппом.

«В этом году мы существенно увеличиваем программу вакцинации, что позволит снизить возможные последствия в случае заболевания», - написал глава региона в Instagram.

Дмитрий Артюхов сообщил, что регион готовится к различным вариантам развития ситуации, в том числе второй волне заболеваемости: строятся инфекционные госпитали в Салехарде, Новом Уренгое, закуплены аппараты ИВЛ, рентгены и компьютерные томографы.

«Прошу, несмотря на общий фон того, что у нас идёт улучшение, не расслабляться, особенно тем северянам, которые сейчас возвращаются из отпусков и вынуждены находиться в аэропортах, самолётах», - отметил глава региона.