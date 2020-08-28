Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 28 августа 2020 года возросло на 47 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 28 августа 2020 года. За минувшие сутки в регионе выявлено 47 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 126 человек. За весь период пандемии диагноз поставлен 13 269 пациентам, излечились и выписаны 12 930 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Таким образом сейчас на Ямале проходят лечение 339 человек, 232 из них госпитализированы с COVID-19. Из общего числа болеющих восемь пациентов – в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом. Четверо из тяжелобольных – на ИВЛ.

За сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов 36 - в населенных пунктах ЯНАО: в Салехарде – 9, Ноябрьске – 9, Новом Уренгое – 8, Лабытнанги – 3, Тарко-Сале – 2, Надыме – 2, п. Правохеттинский – 2, Муравленко – 1.

В 15 лабораториях провели 4489 тестов (за весь период – 476 291), сообщили в оперштабе ЯНАО.