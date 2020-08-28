На Ямал поступила первая партия вакцины от гриппа Фото: yanao.ru

На Ямал 28 августа поступила первая партия отечественной вакцины против гриппа. Медики планируют привить 60% жителей округа. Как рассказали в окружном департаменте здравоохранения, инактивированная вакцина «Совигрипп» разработана с учетом тех вариантов вирусов, которые появились в текущем эпидсезоне в Юго-Восточной Азии и будут циркулировать на территории России.

Ямальцам важно привиться к концу октября, чтобы иммунитет был готов к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом. Сезон гриппа и простуды, по прогнозам медиков, будет осложнен коронавирусной инфекцией. Нельзя спрогнозировать последствия сочетания данных инфекций в одном организме. При этом возможность заранее укрепить иммунитет и защитить свой организм есть у каждого - поставить прививку от гриппа, чтобы снизить риски осложнений.

- Прививка от гриппа запускает собственные защитные силы организма и помогает активно бороться с ним при «встрече». Грипп не так страшен, как его осложнения. После вакцинации человек может вообще не заразиться или заболевание пройдет в легкой форме, - поясняет главврач ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» Людмила Волова.

Окружной склад для хранения и распределения вакцины находится в СПИД-Центре, он стал отправной точкой для распределения препарат по муниципальным образованиям округа. Вакцинация станет доступной после поставки препарата в ямальские больницы. Привиться могут все желающие. Особый акцент эпидемиологи делают на группы риска.