Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 августа 2020 года: лидеры по числу инфицированных Салехард и Ноябрьск

Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 августа 2020 года. В автономном округе зарегистрировано 13 222 инфицированных. За минувшие сутки в регионе диагностировали 42 новых случая заболевания COVID-19: 11 новых среди вахтовых рабочих из других регионов и 31 постоянный житель населенных пунктов ЯНАО.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализировано 228 пациентов, семь из них – в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом. Трое пациентов из числа тяжелых больных – на ИВЛ. За сутки выздоровели 66 человек. За весь период излечились 12 804 пациентов. В 15 лабораториях провели 4593 теста (за весь период – 471 802).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За весь период пандемии в регионе скончались 90 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

На Ямале продлили режим самоизоляции до сентября.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 4 711 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 6 411 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 975 576 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровел 792 561 человек.