Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 августа 2020 года: среди новых заболевших один вахтовик и 44 ямальца

Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 августа 2020 года Фото: yanao.ru

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 27 августа 2020 года. Всего в регионе заразились 13 180 человек. За минувшие сутки на Ямале выявлено 45 новых случаев заболевания COVID-19. Из этого числа - один заболевший вахтовик из другого региона и 44 инфицированных среди постоянно проживающих в населенных пунктах ЯНАО.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализировано 230 пациентов, семь из них – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Четверо тяжелобольных пациентов – на ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В Ноябрьской ЦГБ умерли мужчины 52 и 66 лет. Оба были госпитализированы с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии, лабораторно подтвердилась и коронавирусная инфекция. Заболевание протекало крайне тяжело. За период пандемии в регионе зарегистрировано 90 летальных исходов от коронавирусной инфекции. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Выздоровевших стало на 68 человек больше. За весь период избавились от болезни 12 738 пациентов.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 4 676 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 403 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 970 865 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 683 летальных исхода, выздоровели 786 150 человек.