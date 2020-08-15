На Ямале продлили режим самоизоляции до сентября. Фото - pixabay.com.

На Ямале до конца августа продлили режим самоизоляции, который действует в округе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

По информации пресс-службы правительства ЯНАО, с завтрашнего дня, 16 августа, в округе возобновляется работа учреждений культуры, а также приема граждан органами соцзащиты. Есть и ряд дополнений.

– Теперь всем прибывающим через воздушные ворота Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска будет уделено еще более пристальное внимание. В случае, если у пассажира обнаружатся признаки респираторных заболеваний или же температура тела окажется выше 37 градусов, ему будет необходимо сдать анализ на коронавирусную инфекцию в месте прибытия. Для этого планируется организовать мобильные пункты тестирования прямо в зданиях аэропортов, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что органы социальной защиты, чья работа была приостановлена, могут осуществлять личный прием от граждан документов, необходимых для получения мер соцподдержки и которые не могут быть запрошены в электронном виде. Для посещения учреждения нужно предварительно записаться.

Напомним, что ранее ЯНАО перешел на второй этап снятия ограничений. Возобновили свою работу детские сады, организации дополнительного профессионального образования, водительские курсы.

Кроме того, на Ямале уже открылись фитнес-центры и спортзалы, а также многие торговые залы. Организации, чья деятельность разрешена, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности: в помещениях проводится генеральная уборка и дезинфекция, сотрудники и посетители проходят обязательную термометрию.

Стоит отметить, что правила по соблюдению мер безопасности для местных жителей не изменились: им по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и дистанцирование. Людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью. На улицу можно выходить строго в маске и сохранять дистанцию до других людей не менее полутора метров.