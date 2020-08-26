В Ноябрьске скончались два пациента с коронавирусом Фото: yanao.ru

На Ямале возросли число умерших пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В Ноябрьской ЦГБ скончались мужчины 52 и 66 лет. Об этом рассказала руководитель Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

- Оба были госпитализированы с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии, лабораторно подтвердилась и коронавирусная инфекция. Заболевание протекало крайне тяжело. К сожалению, интенсивная терапия и все усилия медиков не помогли переломить ход болезни, - сообщила глава опрештаба ЯНАО.

За период пандемии в регионе зарегистрировано 90 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки на Ямале выявлено 45 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе заразились 13 180 человек.