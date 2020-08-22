Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 августа 2020 года: общественники приводят в порядок кладбища после самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 23 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 23 августа 2020 года.

Глава города Салехарда Алексей Титовский поддержал инициативу группы общественников провести субботник на старом кладбище окружной столицы. Вместе с другими сотрудниками городской администрации он принял участие в наведении порядка на территории.

Пожар в частном одноэтажном жилом доме с пристроем произошел накануне в Новом Уренгое. Дом расположен в дачном некоммерческом товариществе «Сатурн». Вызов в пожарную охрану поступил от жильцов соседнего дома. Из-за пожара возникла угроза распространения огня на соседние участки.

Напомним, По данным оперативного штаба ЯНАО на 22 августа, в округе зафиксировано 63 новых случая заболевания COVID-19. За весь период выявлено 12 957 заболевших.