В Новом Уренгое горел частный дом

Фото пресс-службы МЧС ЯНАО

Пожар в частном одноэтажном жилом доме с пристроем произошел накануне в Новом Уренгое. Дом расположен в дачном некоммерческом товариществе «Сатурн». Вызов в пожарную охрану поступил от жильцов соседнего дома. Из-за пожара возникла угроза распространения огня на соседние участки.

Огнеборцы были на месте через несколько минут. Однако дом уже был полностью охвачен огнем. Это свидетельствует о позднем вызове сотрудников пожарной службы.

Спасатели ликвидировали возгорание в течении часа. Дом повреждён полностью на площади 400 квадратных метров. Также от огня пострадало соседнее здание на площади 50 квадратных метров.

При этом погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, поскольку хозяин дома уже был на улице. В тушении приняли участие 19 человек и 5 единиц спецтехники МЧС. Вероятная причина пожара – оставленный без присмотра обогреватель, отметили в ведомстве. Для выяснения всех обстоятельств на месте работает дознаватель МЧС.