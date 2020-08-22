В Салехарде на кладбище провели субботник

Фото с сайта salekhard.org

Глава города Салехарда Алексей Титовский поддержал инициативу группы общественников провести субботник на старом кладбище окружной столицы. Вместе с другими сотрудниками городской администрации он принял участие в наведении порядка на территории.

Это кладбище давно не работает. Последнее захоронение на нем было сделано в начале 70-х годов. Как рассказал Алексей Титовский, очень многих родственников тех, кто здесь покоится, уже нет в городе. Поэтому это место требует особого внимания и его нужно привести в порядок. Общественники не оставляют территорию, но им требуется помощь, отметил глава города.

Он рассказал, что в планах на будущий город – масштабные работы по благоустройству кладбища. Здесь похоронены ветераны Великой Отечественной войны и особый долг горожан –обеспечить этим могилам должный уход и внимание, подчеркнул градоначальник.

Инициатором субботника выступил депутат салехардской городской думы Роман Арефьев. Это уже двенадцатая уборка на кладбище за три года. Как отметил Роман Арефьев, к субботникам присоединяется все больше жителей. Инициативная группа расчищает тропинки, убирает траву, сухостои. Техника и инвентарь предоставлены Администрацией Салехарда. Роман Арефьев выступил автором проекта «Благоустройство старого кладбища» в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». Его идея была одобрена из 23 предложенных экспертной комиссией и вошла в восьмерку проектов, которые будут представлены на общественные обсуждения и народное голосование.