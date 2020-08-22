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За сутки на Ямале зафиксировано 63 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число заболевших достигло 12 957
Есен АбилькеновЕсенАбилькенов
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Общее число заболевших достигло 12 957

Общее число заболевших достигло 12 957

Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба ЯНАО на 22 августа, в округе зафиксировано 63 новых случая заболевания COVID-19. За весь период выявлено 12 957 заболевших.

138 человек выздоровели (за весь период – 12 420). 286 пациентов из общего числа болеющих с COVID-19 госпитализировано. 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. 5 пациентов из общего числа тяжелых больных находятся на ИВЛ.

4 549 тестов провели в 15 лабораториях (за весь период – 454 579). За сутки умерло два пациента. всего число умерших составляет 87. За сутки выявлено 17 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 351).

46 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 9 606). В том числе в Новом Уренгое – 7 (за весь период – 3867, выздоровели – 3608). В Салехарде – 14 (за весь период – 1001, выздоровели – 867).