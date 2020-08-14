Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 августа 2020: Возобновляется работа торговых центров

Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 августа 2020 Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 15 августа 2020 года. З минувшие стуки диагноз подтвердился еще у 87 человек. В результате всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 12 346 заражений. За сутки выявлено 24 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов и 63 в населенных пунктах ЯНАО.

Из общего числа болеющих госпитализировано с подтвержденным диагнозом 335 пациентов. 11– в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 6 пациентов – на ИВЛ.

К этому дню выздоровели за весь период пандемии 11 388 человек, 108 – за минувшие сутки. В 15 лабораториях провели 4635 тестов (за весь период – 424 296).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Перевозки по маршруту Березово – Салехард – Мужи и обратно возобновились. Такая возможность появилась в связи с очередным этапом снятия ограничений в Югре.

Первый метеор из Мужи ушел сегодня, 14 августа, ровно в 6 утра. В обратном направлении он отправится 15 августа в 6 часов 5 минут.

В рамках второго этапа снятия ограничений в Салехарде возобновляется работа магазинов с площадью до 800 квадратных метров, также разрешается проведение ярмарок. Чтобы начать работу торговые центры должны уведомить Управление Роспотребнадзора по ЯНАО.