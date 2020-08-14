Возобновилось сообщение водным транспортом между Ямалом и Югрой Фото: yanao.ru

Перевозки по маршруту Березово – Салехард – Мужи и обратно возобновились. Такая возможность появилась в связи с очередным этапом снятия ограничений в Югре.

Первый метеор из Мужи ушел сегодня, 14 августа, ровно в 6 утра. В обратном направлении он отправится 15 августа в 6 часов 5 минут. Стоимость поездки не изменилась. Цена билета для взрослого пассажира, следующего из Берёзово в Салехард, составляет 2 564 рубля, детский билет стоит 1 282 рубля. Дети до 5 лет перевозятся бесплатно, если не занимают отдельного места, сообщает правительство ЯНАО.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин обратил внимание на необходимость соблюдать масочный режим и использовать перчатки.

Напомним, маршрут был временно отменен решением оперативных штабов ХМАО и ЯНАО с июня в целях борьбы с распространением COVID-19.